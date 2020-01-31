Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm Yatırımcıları Forumu kapsamında düzenlenen gastronomi turizmi konulu panelde konuşan Demirer, ev dışındaki yeme-içme sektörünün ABD’de 900 milyar dolar, İngiltere’de 120 milyar dolar, İtalya’da yaklaşık 100 milyar dolar, İspanya’da 53 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu dile getirdi. Demirer, “Türkiye’nin bu sektörde alacağı çok yol var. Bir taraftan da bardağa dolu bakmak istiyoruz. Biz bunun altını çizerek söylüyoruz; Türkiye’nin istihdam sorununun çözümü turizmin içindeki yeme-içme sektörüdür. Üstelik bu sektörde genç nüfus istihdam ediliyor. Bunu iyi yakalamak lazım” diye konuştu. Türk ekonomisinin, GSYH’nin içerisinde yeme-içme sektörünün payının yüzde 2 olduğunu ifade eden Demirer, bu oranın İspanya’da yüzde 8’e yaklaştığını bildirdi. Demirer, kişi başına düşen gelir arttıkça dışarıda yeme-içme oranının arttığını belirterek, bu kapsamda Türkiye’nin önünde alacağı çok yolun bulunduğunu söyledi. ABD’de en yüksek ciro yapan 100 restorandan ikisinin Türk olduğuna dair bir yorum üzerine Demirer, şu ifadeleri kullandı: Türkiye’de irili-ufaklı 100 bin işletme var. Yüzde 50’sinin yıllık cirosundan fazla günlük cirosu var Nusret’in Miami veya New York’ta. Bunu ABD’de başarmış olması gerçekten çok önemli. Nusret’in oraya gittiğinde zeytinyağını, peynirini, mutfak eşyalarını, tekstilini, bardaklarını buradan götürmesi başarı. Bu işi çok artırmalıyız.