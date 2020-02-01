Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, söz konusu tarihten sonra ilk defa tek hanenin yakalandığını belirterek “Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere de yansıyor. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz” dedi. Tahvil faizindeki geri çekilmede, Türkiye’nin CDS’inin (ülke risk pirimi) 1,5 yılda 523 baz puandan 236 baz puana gerilemesinin de etkisi oldu. AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, yaptığı açıklamada “TCMB’nın ardışık faiz adımları, kur tarafında oynaklığın azalması, kısa-orta vade adına sürdürülebilir dengenin sağlanması, enflasyonda yaşanan olumlu seyir ve geleceğe dair düşüş beklentilerinin korunması, tahvilde tek hanelere ulaşılmasını sağladı. Gelinen seviyelerin kalıcı olması, bundan sonraki süreçte Merkez Bankası’nın ince ayar sürecini hassas bir şekilde sürdürerek, fiyat istikrarına ve finansal istikrara önem vermesinden geçiyor. Burada yapısal reformların devamı ve üretimle büyüme hikâyesini temel alan değişim sürecinin başarısı da yakından takip edilecek” diye konuştu.