Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dış ticaret açığı yüzde 43,5 azalarak, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75,3 iken, geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 84,6’ya çıktı. Almanya geçen yıl 15 milyar 435 milyon dolarla Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke oldu. Bu ülkeyi 10 milyar 870 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 300 milyon dolarla İtalya, 8 milyar 999 milyon dolarla Irak, 8 milyar 58 milyon dolarla ABD takip etti. İthalatta ise ilk sırayı 22 milyar 454 milyon dolarla Rusya aldı. Bu ülkeyi 18 milyar 497 milyon dolarla Çin takip etti.