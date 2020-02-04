Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer “Acentelerden aldığımız bilgiye göre kayak merkezleri ve termal oteller yüzde 100 doluluklara ulaştı. Yarıyıl tatili turizmci açısından güzel geçti. Son yıllarda popüler olan Doğu Ekspresi’nde de boş yer yoktu” diye konuştu. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da “Yurt içi ve yurt dışı turlarda geçen seneye göre yüzde 15’lik artış oldu. Yurt içinde Kıbrıs dâhil iki milyona yakın kişinin, yurt dışında ise 150 bin civarında kişinin turlara kayıt yaptığını biliyoruz. Ara tatilin üçe çıkması turizmle ilişkili 52 sektörü de mutlu etti. Muhakkak ekonomimize de çok büyük katkı sağladığını düşünüyoruz” dedi.