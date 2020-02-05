Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Türkiye’deki altın mevduatı 2019’da, bir önceki yıla kıyasla yüzde 100,2 artarak 80 milyar 213 milyon liraya ulaştı. Altın mevduatı, 2018 sonunda 40 milyar 73 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da mevduatın yaklaşık 40 milyar lira artarak iki katına çıktığını ortaya koydu. Global çapta yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarında yaşanan yükselişle birlikte; yurt içinde gram altının fiyatı geçen yıl yüzde 33,1 yükselmişti. Altın mevduatındaki yükselişin bir kısmı, bu değer artışından kaynaklandı.



ZİRVEDEKİ İLLER

Geçen sene en fazla altın mevduatına sahip şehir İstanbul oldu. İstanbul’daki altın mevduatının karşılığı, 25 milyar 329 milyon lira olarak hesaplanırken; bu tutar toplamın üçte birine denk geldi. İstanbul’u 8 milyar 123 milyon lirayla Ankara, 4 milyar 390 milyon lirayla İzmir ve 2 milyar 839 milyon lirayla Bursa takip etti.



EN AZ NEREDE?

44,8 milyon lirayla Ardahan, 47,5 milyon lirayla Bayburt, 49,2 milyon lirayla Kilis, 55,5 milyon lirayla Tunceli, 68,9 milyon lirayla Iğdır, 79 milyon lirayla Hakkari, 107 milyon lirayla Gümüşhane, 115,5 milyon lirayla Muş, 118,5 milyon lirayla Kars, 132,6 milyon lirayla Şırnak; en az mevduatına sahip şehirler olarak sıralandı.