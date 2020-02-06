Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamazken, Google dün Ankara’da ilk savunmasını verdi. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığındaki toplantıda konuşan soruşturma heyeti temsilcisi, Google’ın alışveriş karşılaştırma hizmeti sunan rakiplerini rekabette dezavantajlı konuma düşürdüğünü iddia etti. Şirketin, rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığını ve alışveriş karşılaştırma hizmetleri pazarındaki rekabetin bozulmasına yol açtığı kanaatine ulaşıldığını bildirdi. Soruşturma heyeti temsilcisi, Google’ın dosya kapsamında incelenen ve “Shopping Unit” adı verilen alışveriş birimlerini, rakiplerini dezavantajlı konuma düşürmeyecek makul bir yerde konumlandırması, söz konusu şartların yerine getirilmemesi durumunda günlük idari para cezası gerektiğini kaydetti.



NİHAİ KARAR 20 ŞUBAT’TA

Hakkında soruşturma yürütülen şirket temsilcileri ise “Shopping Unit”in ürün reklamını gösteren bir mekanizma olduğunu belirterek, kullanıcılara ve reklam verenlere kolaylık sağladığına dikkati çekerek “Bu alanın sayfa altına alınması durumunda kullanıcılar nezdinde kafa karışıklığına sebep olur. Shopping Unit’i sayfanın en altına koyarsak organik aramalar sayfanın altına itilmiş oluyor. Bu süreçte reklam verenler, ürün reklamı yerine metin reklamına döner. Bu durumda Shopping Unit’in değerini düşüreceği için Türkiye’de metin reklamına dönülmesine yol açar” dedi. Şirket temsilcisi, herhangi bir kasıt ve ihmal olmadığını bu durumda idari para cezasına mahal olmadığını belirterek, ceza verilecekse bunun asgari hadden verilmesi gerektiğini kaydetti. Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 20 Şubat’ta açıklayacak.