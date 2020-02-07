Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FNSS CEO’su Nail Kurt, geçen yılın son günü itibarıyla 18 aracın seri üretiminin nihai sözleşmeye bağlandığını belirterek, bir prototipin yıl sonuna doğru teslim edileceğini, kalan siparişin de büyük ölçüde 2021’de teslimatlarıyla tamamlanacağını belirtti. “Endonezya’dan beklentimiz, projenin tüm hızıyla devam etmesi. Bütçe çalışmaları kapsamında bu yıl içinde ve önümüzdeki yıl ilave siparişlerin alınmasını bekliyoruz” diyen Kurt, çok sayıda ülkenin projeyle ilgilendiğini kaydetti. Kurt “Bizim açımızdan da sürpriz oldu. İki ülkede daha ciddi ihtiyaç var. Bir tanesi karar aşamasına yaklaşmış durumda. Testler de yapıldı. Bunlardan biri gerçekleşirse iki dost ülkenin ortak geliştirdiği bir ürünün üçüncü ülkeye ihracatının örneğini göreceğiz. Türkiye için de güzel bir örnek olacak” ifadelerini kullandı.