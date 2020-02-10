Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, geçen yıl yeniden yükseliş ivmesi yakalayan kruvaziyer turizminde, Çin’deki koronavirüs salgını sonrası alternatif destinasyon olarak öne çıkan turlar arasında yerini aldı. HIS Travel Genel Müdür Yardımcısı Merve Özkök, felaket senaryoları üreterek beklemenin faydasının olmayacağını belirterek “Bu pazar boşluğunda Türkiye’yi daha iyi tanıtabilir, farklı pazarlardan daha çok turistin, daha çok kongre turizminin (MICE grubunun) buraya gelmesini sağlayabiliriz. Ürünlerimizi ve fiyatlarımızı yeni pazarlara göre güncelledik” dedi. Özkök, Avrupa’dan Çin’e gidecek birkaç MICE grubu için Türkiye’nin alternatif destinasyon olarak tekliflere girdiğini dile getirerek, özel ilgi turları için de Türkiye’nin ön plana çıkmaya başladığını belirtti. Türkiye’nin doğal zenginliklerini ön plana çıkararak bu süreçte birçok özel ilgi grubunu ülkeye yönlendirdiklerini bildiren Özkök “Bu sayı günbegün artacak. Turizm camiası olarak dünyadaki krizleri yönetemeyiz ama kendimizi buna göre konumlandırabiliriz” şeklinde konuştu. Japon seyahat acentesi HIS’ın üst düzey yöneticisi Tatsuya Nakamori de Çin ve bölge ülkelerine yapılması planlanan seyahatlerin hızla iptal edildiğini ancak bu seyahatlerin bir şekilde yapılmaya devam edeceğini vurguladı.

Koronavirüs millî gelire olumlu yansıyacak

∂ Financial Times’ın analizine göre, virüs sebebiyle Çin’deki ekonomik büyümenin yavaşlaması durumunda bundan birçok ülke olumsuz etkilenecek. Kriz, küresel iktisadi faaliyette Çin’e en büyük alternatif olan Türkiye’nin millî gelirine ise olumlu yansıyacak. Çin’de büyümenin yüzde 1 yavaşlaması durumunda 24 ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) ne kadar etkileceği analiz edildi. Yayınlanan grafikte 24 ülkeden 23’ünde gayrisafi yurt içi hasıla da düşerken sadece Türkiye’de artıyor. Çin ekonomisindeki yüzde 1’lik yavaşlama Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasını yüzde 0,05 artıracağı tahmin ediliyor.

Antalya ocak ayında 186 bin turisti ağırladı

∂ Geçen yılı 51,7 milyon ziyaretçi ile kapatan turizm sektörü yıla iyi başladı. Antalya, 186 bin 225 turistle tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır “Antalya’ya gelen turist sayısı yüzde 31 arttı. Sezon sonunda çift haneli büyümeyi göreceğiz. 2020 sonunda 57 milyonun üzerinde turist ağırlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.