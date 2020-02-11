Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Koç HATAY - Son yıllarda ciddi ataklara maruz kalan Türkiye ekonomisi yeniden büyüme patikasına dönerken bu süreçte en destekleyici sektörlerden biri turizm oldu. Ziyaretçi sayısı bakımından her geçen yıl rekor kıran Türkiye’yi, 2019’da 51,7 milyon turist ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı verilere göre ülkemiz, 34,5 milyar dolar da turizm geliri elde etti. 2020 yılında 58 milyon turist ve 40 milyar dolardan fazla turizm geliri bekleniyor. 2023 vizyonu da; 75 milyon turist-65 milyar dolar gelir...

Sektörün içinden gelen, çalışmalarıyla da nokta atışı çözüm üreten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; hedeflerin rahatlıkla yakalanabileceğini, bu yolculukla önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi. “Türk Mutfağı Yılı” çerçevesinde basın mensuplarıyla birlikte gastronomi şehirlerinden Hatay’ı ziyaret eden Bakan Ersoy; Çeşme ve Galataport ile ilgili ‘vizyon’ planlarını anlattı.



EGE ŞAHLANACAK

Öncelikle “Kanal Çeşme” iddialarına cevap veren Bakan Ersoy; buraya bir kanal yapmayacaklarını, çok büyük bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Çeşme’deki hazine arazisi ağırlıklı sahil bandında, Avrupa’da Cannes örneğinde olduğu gibi bir turizm merkezi yapacaklarını belirten Bakan Ersoy “Kanal Çeşme projesini basından ve sosyal medyadan öğrendim. Gücü olan bir grup değil. Muhtemelen çizip kapı kapı dolaşmışlar. Devletle alakası olmayan bir proje ve kesinlikle yanlış... Hiç bir zaman aklımıza kanal gelmedi, gelmez de... Türkiye’nin toplam yatak kapasitesinin yüzde 40’ı Marmara’da, yüzde 40 Akdeniz’de, yüzde 10’u Ege’de, yüzde 10’u da Anadolu’da. Bütün Anadolu’da olduğu gibi Ege’nin de cazibesini artırmak için Çeşme ve Didim’i merkez olarak belirledik. Antalya’ya 40 defa gelen yabancılar var. Eğer farklı alternatifler sunmazsak bir süre sonra onları kaybedeceğiz. Bu sebeple Çeşme’yi Cannes gibi yapacağız” dedi.



CAZİBE MERKEZİ

Ege’nin incisi Çeşme’ye yapılacakları anlatan Bakan Ersoy “Hem hazine arazilerini hem de kamulaştıracağımız alanları değerlendirerek genel kullanıma açık, uzun bir sahil bandı yapacağız. Toplam 9 bin 574 hektar alanlık çalışma alanımız var. Bunun 8 bin 946 hektarı kamu alanı. Proje Alaçatı’da başlıyor, Urla’ya kadar gidiyor. Burada denize sıfır oteller görmeyeceksiniz Antalya’daki gibi... Otellerle kıyı arasından yol geçecek. Yer yer 100 metre, 1.000 metre gibi açık alan olacak. Cannes gibi düşünün. Ege Bölgesi’nde sezon kısadır. Yatırımcı açısından, esnaf açısından... Ağustosun üçüncü haftasından sonra sezon biter. Biz 12 aylık turizme uygun hâle getireceğiz burayı. Nitelikli spor tesisleri yapılacak. Yirmi golf sahası, turnuvaların yapılmasına uygun spor alanları ve seyircili sahalar olacak. Termal su var, onu da otellere vereceğiz. Kışın da turistin gelmesini sağlayacağız. Geniş kitleler için kongre ve fuar etkinliklerini buraya çekeceğiz. Ege’nin en büyük müzesini Çeşme’de inşa edeceğiz. Ayrıca lavanta bahçeleri gibi tabiat turizmi alanımız olacak. Bisiklet parkurları yapacağız. Bisiklet turizminin pazarı Avrupa’da 44 milyar dolar ama en iyi rotalar Türkiye’de. Bütün Ege’yi kapsayacak bir bisiklet rotamız olacak. İşlenmiş tarım alanları var bölgede, onlara dokunmayacağız. Oraları da ‘agroturizm’ alanı olarak kullanacağız. Bir Tema Park da planladık. Stüdyolar, platolar oluşturacağız. Oyuncular kalmaktan keyif duyacak. Buranın iç sektör tarafından da desteklenmesi lazım. Sadece yabancı filmleri çekerek kâr etme şansı yok. Çok cazip bir merkez olacak. Herkese öneriyoruz, konuşuyoruz. Dünyadaki vergi avantajları neyse buraya aktarmak istiyoruz. Böyle bir film stüdyosu ile burayı desteklemek istiyoruz” diye konuştu.



20 MİLYAR $ ÇEKERİZ

Projeyi STK’lar ve Çeşme Belediyesi’ni bilgilendirerek yapacaklarını aktaran Bakan Ersoy, şunları söyledi: Önümüzdeki hafta başlıyoruz. Çağırdık onları ‘Gelin anlatalım’ diye. Sonra uluslararası ve yerli konsorsiyumla oluşan mimari grupla projenin yapılması için anlaşmanız gerekiyor. Birkaç grubu yarışmaya sokacaksınız, kazananla anlaşacaksınız. Bütün bunlar bittikten sonra lansman yapıp, ihaleye çıkabiliriz. Burası 15-20 milyar dolarlık bir yatırımı Türkiye’ye çeker. Yıllık 3-4 miyar dolar arasında da işletme geliri öngörüyoruz. Hedefimiz; yıl sonuna kadar yüzde 2’lik kamulaştırma kısımlarını bitirip firmayı belirleyip 2021’in üçüncü çeyreği sonuna kadar bütün bu projeyi yapıp son çeyreğinde de yatırımcıları çağırmak. 2022-2023 gibi de bu proje devreye girer. Tam anlamıyla bir turizm merkezi yapıyoruz. İçinde hastaneleri, eğlencesi ve 12 ay turizmi gerektiren tema parkları olan... Zemin artı iki kat, yatay mimariyle sınırlayacağız. Geri dönüşüm ve sıfır atıkla işleyen bir sistemle, sürdürülebilir, tabiat dostu turizm sağlanacak. Burada her şey tek elde toplanacak. Böyle bir projeyi Didim’e de yapmak istiyoruz. Onu da gerçekleştirirsek Ege’nin ihtiyacı kalmıyor.



GASTRONOMİ YILI

2020’yi gastronomi yılı ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu: 2019’da 10 milyar dolar konaklama, 5 milyar dolar yeme içme geliri elde etmişiz. Bunların eşit olması gerekiyor. Yemeğinizin çok lezzetli olması, buradan gelir elde edeceğiniz anlamına gelmiyor. Yerel lezzetleriniz, tedarikiniz, marka şefleriniz, restoranlarınız olacak ve gerekli ortamı oluşturacaksınız. Biz de bunları yaparak gastronomi gelirlerini artıracağız.



En az 100 bin istihdam

Çeşme’deki projede nitelikli eleman ihtiyacı için bir Turizm Meslek Lisesi de bulunacağını açıklayan Bakan Ersoy “15 Nisan-15 Ekim tarihleri arasında uygulamalı eğitimi otellerde görecekler. Hedefimiz, burada 100 bin yataklık bir proje oluşturmak. Bu da demektir ki, minimum 100 bin lisan bilen, yetişmiş nitelikli insan. Eğer siz 12 ay turizmi bu bölgede ayağa kaldırırsanız, hava trafiğini de 12 aya çıkarmış olursunuz. Aydın, Kuşadası, Didim, İç Ege, İzmir merkez ve Çeşme’ye hitap eden bir ekosistem oluşturuyorsunuz. Ege’ni iki uç noktasına, birini Çeşme’ye birini Didim’e böyle proje yapıp diğer Ege şehirlerini de desteklemeyi planlıyoruz” dedi.