Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Frankfurt’taki ödül törenine, ürünlerin tasarımında büyük emekleri olan AR-GE mühendisleri; Erkan Dipçin, Bilâl Özsarıkaya ve Hakan Maden katılarak yetkililerin elinden ödüllerini aldılar. Konuyla ilgili konuşan Genel Müdür Dr. Ömer Kamber, şunları söyledi: İhlas Ev Aletleri olarak arkasında büyük bir aile olan, çok özel ürünler tasarlayan ve üreten bir şirketiz. Kuruluşumuzdan bu güne kadar attığımız her adım ve aldığımız her kararda bu sorumluluk ve bilinçle hareket ettik, bu yolda ilerlerken emeklerimizin dışarıdan bağımsız profesyoneller tarafından da ödüle layık görülmesi bizi çok mutlu ediyor. Profesyonel davranışlar, profesyonelce karşılık görüyor. Tasarım safhasında kullanıcı estetiğini düşünerek yaptığımız çalışmaların ödüllerle geri dönüşü de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. German Design ödülü ile ürünlerimizin aldığı ödül sayısı 23 oldu. Bu mutluluğu en başta kıymetli çalışanlarımızla, saygıdeğer bayilerimizle ve Türkiye dâhil dünyanın dört bir yanında bulunan çok değerli müşterilerimizle paylaşıyor her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İhlas Ev Aletleri AR-GE birimi 2017’de Sanayi Bakanlığı tarafından ‘AR-GE Merkezi’ unvanı verilen Türkiye’nin sayılı merkezlerinden biri olmuştu.