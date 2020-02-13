Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekstil firma sahipleri atölyelerde üretimi yüzde 50 ile 60 arası artırdıklarını belirtirken, en çok talebin ise ateş ölçer aleti, tekstil ürünleri, mama sandalyesi gibi ürünlere geldiğini söyledi. Koronavirüs salgının bebek tekstil ihracatına hareketlilik getirdiğini belirten Bebe Çeyiz Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Hızır Albayrak, “Firma olarak 70’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkeler arasında Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri yer alıyor. Koronavirüsten sonra ise Çin’e de ihracat yapmaya başladık” dedi. Albayrak, bir ay içerisinde başta ateş ölçme aletleri olmak üzere, tekstil ürünleri ve son olarak mama sandalyesi gibi ürünlere Avrupalı birkaç firmadan talep geldiğini belirterek, “Ateş ölçerlerimize şu anda 3-4 aylık bir stokla gidiyoruz. Son 15 gün içerisinde ise tüm stoklarımız erimiş oldu. Türkiye dünya ülkeleri arasında bence ilk sırada biz öncelikle ürünün sağlıklı olmasına bakıyoruz” diye konuştu. İSTANBUL İHA