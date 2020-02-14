Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk Telekom’da zor günler geride kalıyor. Geçtiğimiz yıl zarardan kâra geçen Türk Telekom finansal borcunu 500 milyon dolar azaltırken, yüzde 15,8 büyüme ile 23,7 milyar TL gelir elde ederek son 11 yılın rekor gelir artışına imza attı. Güçlü faaliyet performansı sayesinde 2019’daki net kârı da 2,4 milyar TL olarak gerçekleşen Türk Telekom, 2020 yılında 5,8 milyar lira yatırım yapacak.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal faaliyet gelirlerinin artışında mobil ve sabit genişbant segmentlerindeki yıllık yüzde 18 ve yüzde 20 gelir büyümesinin etkili olduğunu belirterek “2018 yılında 1,4 milyar lira zararımız var. 2019’da zarardan kara dönerek son 7 yılın net kârına ulaştık. Diğer yandan FAVÖK, yıl içinde iki defa yukarı yönlü revize ederek 11 milyar TL’ye yükselttiğimiz öngörümüzün de üzerinde, yüzde 32,4 artışla 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise geçen yıla göre 5,9 puanlık bir iyileşme ile 2008’deki halk arzdan bu yana en yüksek yıllık değeri olan yüzde 47,2’ye ulaştı” dedi.

KURS RİSKİ AZALDI

Türk Telekom’un bilanço yapısını güçlendirirken kur riskini de kayda değer şekilde azalttıklarını ifade eden Önal “Geçen yıl 500 milyon dolarlık borç ödemesi yaptık. Şu an 2,5 milyar dolar borcumuz kaldı. 2017’de 2,8 milyar dolar olan net açık yabancı para pozisyonumuz da 2019 sonu itibarıyla 370 milyon dolara geriledi” diye konuştu.

Türk Telekom olarak 2005’ten bu yana 16,6 milyar dolar yatırım yaptıklarını dile getiren Önal 2020 hedefleri ile ilgili olarak şunları söyledi: Borcumuzu bir yandan azaltırken diğer taraftan yatırımları artırıyoruz. Geçtiğimiz yıl yatırımlarımız yüzde 20,9 artışla 4,9 milyar TL’ye yükseldi. Bu yıl da 5,8 milyar lira yatırım yapacağız. Ayrıca 2020 yılında satış gelirlerimizdeki büyümenin yıllık yüzde 14, FAVÖK rakamımızın 12,4 milyar TL ve yatırım harcamalarımızın 5,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2020’de hem sabit genişbantta hem de mobil segmentte kapasite artışının yanı sıra hizmet kalitemizi daha da yukarı taşımaya, müşteri tecrübesini iyileştirmeye ve hızlı geri dönüşü olan yatırımlara odaklanacağız. Aynı zamanda, 5G’ye hazırlık kapsamında çekirdek şebekemize yatırımlarımız devam edecek. 2020, her bir müşterimizi değerli hissettirdiğimiz ve müşteri memnuniyetini artırmak için daha fazla çalıştığımız bir yıl olacak.

İkincilik için 500 bin kaldı

Türk Telekom’un mobil abone sayısı 1,4 milyon net artışla 22,9 milyona çıkarken geçen yıl yüzde 46 olan LTE abonelerinin toplam mobil aboneler içindeki payı 2019’da yüzde 55’e ulaştı. LTE kullanıcılarının aylık ortalama kişi başı mobil data kullanımı ise bir önceki yıla göre 2,5 GB artarak 8,6 GB olarak gerçekleşti. Son beş yılda mobil pazar payını 5 puan artışla yüzde 28 seviyelerine çıkardıklarını belirterek “İkinci ile aramızda 500 bin abone kaldı. Gelecek yıl yüzde 30 pazar payı ile ikinci olmayı hedefliyoruz” dedi.

Her eve fiber sözümüzü tuttuk

İstanbul’da bir haftada her eve fiber sözü verdiklerini hatırlatan Önal “Kış şartlarında sözümüzün yüzde 80’ini yerine getirdik. Önümüzdeki dönemde, diğer büyükşehirlere de bir haftada fiber götüreceğiz” dedi. Türk Telekom olarak ‘sadece merkeze değil, herkese’ hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Önal şunları kaydetti: Anlayışımız doğrultusunda Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar bütün abonelerimize aynı kalitede hizmet sunmayı kendimize görev edindik. Sadece 2019’da 3,2 milyon yeni haneyi fiber erişimimizle kapsadık. Fiber altyapımız toplamda 304 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna erişti. Son 10 yılda 10 katına çıkardığımız güçlü fiber altyapımızla 5G’ye en hazır operatör konumundayız.

Bir köyde 9 defa kablomuzu çaldılar

Türkiye’nin yüzde 95’ine alt yapı götürdüklerini dile getiren Ümit Önal, hırsızlık olaylarından yakındı. Önal “Geçen yıl Anadolu’da 800 köye altyapı götürdük. Ancak şebekelerdeki bakır kablolarımız çalınıyor. Bir köyde tam dokuz defa kablolarımız çalındı” diye konuştu.

Yerli platformla 10 milyon dolar

GSM sektörüne yönelik yerli ücretlendirme platformu geliştirdiklerini anlatan Önal “Faturaya giden yolda ücretlendirme yapıyoruz. Platformu ocak ayında devreye aldık. Platform sayesinde 10 milyon dolar yurt içinde kaldı” diye konuştu.