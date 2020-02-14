Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türk heyet ile Ukraynalı heyet arasında yapılan toplantıda, tarım ve sanayi ürünlerinin yanı sıra hizmet ticareti ve e-ticaret fırsatlarının da görüşüldüğü öğrenildi. STA’nın iki ülke arasındaki tüm ekonomik aktiviteyi yansıtacak düzeyde olması gerektiğine vurgu yapıldı. Yeni metinde sağlık, lojistik, yatırımların kolaylaştırılması, vize ve oturma izni gibi birçok konunun anlaşmaya eklenmesi öngörülüyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin, iki kat artışla 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.