Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tıbbi maskelerde haksız fiyat uygulamalarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile ortak çalıştıklarını belirten Bakan Pekcan “Maskeler ürün güvenliği açısından Sağlık Bakanlığının denetim alanına giriyor. Yapılan denetimler sonucunda maskelerde fahiş fiyat uygulayanlar tespit ediliyor. Bunlar daha sonra Reklam Kuruluna gelecek. Reklam Kurulu toplandıktan sonra cezaya karar verirse tıbbi maskelerde haksız fiyat artışı yapanlara 10 bin ile 104 bin lira arasında ceza uygulanacak” dedi. Salgın sebebiyle Çin ekonomisinin yüzde 1-2 daralmasının, bunun da dünya ekonomisini yaklaşık yüzde bir etkilemesinin beklendiğini ifade eden Pekcan, Çin’in otomotiv ve elektronik sektöründe küresel tedarikçi konumunda bulunması sebebiyle bu alanlarda ciddi sıkıntı yaşanabileceğine dikkati çekti. Pekcan “Aynı zamanda Çin çok büyük emtia ithalatçısı konumunda. Eğer Çin’in talebi yavaşlarsa başta petrol fiyatları olmak üzere emtia fiyatları da birden düşebilir” diye konuştu.

Günlük kargo adedi 300’den 30’a düştü

Virüsün kuru yüzeylerde birkaç saatten fazla yaşamadığını, bu sebeple kargolarda risk olmadığının belirtildiğini kaydeden Bakan Pekcan “Çin’den gelen günde 300 posta torbası şu anda günde 30’a düştü, zaten insanlar imtina ediyor. Ayrıca biz gümrük personelimizi korumak amacıyla özel elbise, maske, gözlük, eldiven ve dezenfektanlar gibi konularda tedbirimizi aldık” dedi.