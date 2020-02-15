Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece ocak ayında, görevini yerine getirmeyen 63 yapı denetim firmasına “yeni iş almaktan men cezası” uygulandı. Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde, bu şirketlerin onayıyla yapılan binaların taşıyıcı sistemini etkileyen aykırılıklar tespit edildi. Yapı denetim kuruluşlarında görevli denetçi mühendis ve mimarlar, saha denetimlerinde temel kazısından itibaren tüm imalat adımlarını takip ediyor. Bu kuruluşların sahada görev yapıp yapmadıkları da, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor. Bakanlık, bir yıl içerisinde her yapı denetim kuruluşunun görev yaptığı en az 6 şantiyede denetleme işlemini gerçekleştiriyor. Şikâyet olması durumunda da ayrıca inceleme yapılabiliyor.