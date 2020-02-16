Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2019’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,85 gerileyerek 479 bin 60 adet oldu. Yerli üretim araç satışı 206 bin 69, ithal araç satışı da 272 bin 991 olarak gerçekleşirken yerli üretim araçların toplam satışlardaki payı yüzde 37,1’den yüzde 43’e yükseldi. Bu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı yüzde 63’ten yüzde 57’ye geriledi.

EN ÇOK FIAT SATIŞ YAPTI

Toplam otomotiv pazarında geçen yıl gerçekleştirdiği 76 bin 251 adetlik satışın 73 bin 441’i Türkiye’de üretilen araçlardan oluşan Fiat, yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı. Yerli üretim otomotiv satışlarında Renault 51 bin 258 adetle ikinci, Ford 33 bin 425 ile üçüncü, Toyota 22 bin 12 ile dördüncü ve Honda 17 bin 246 ile beşinci sırada yer aldı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında gerçekleştirdiği 48 bin 496 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı. Bunu yine Türkiye’de üretimi olmayan Fransız Peugeot 28 bin 861 adetlik satış rakamıyla izledi. Ardından 20 bin 6 adetle Citroen ve 18 bin 59 adetle Opel sıralandı.