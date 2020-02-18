Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HAVELSAN’ın, yurt dışına giden ya da dışarıda çalışmalar yürüten nitelikli insan kaynağının Türkiye kazandırılması için yürüttüğü faaliyetler meyve verdi. İnsan Kaynakları Direktörlüğü İş Ortaklığı Takım Lideri Burcu Yıldız “Yurt dışına gidecekler, gitmeye devam edecekler ama temennimiz, dönüp ülkemize katma değer sağlamaları. Biz 2019 yılında 15 kişiyi aramıza kattık. Gurur duyduğumuz bir tablo var ki, buradaki arkadaşlarımızın hayallerini süsleyen firmalardan geldiler. Google, Microsoft, Mastercard, ASML’den gelen arkadaşlarımız var. Hollanda, ABD, İngiltere, Almanya gibi farklı farklı ülkelerden gelerek bize renk kattılar” diye konuştu.

New York’ta yaklaşık üç yıl Mastercard’da ürün geliştirme alanında müdür olarak çalışan Ilgın Şafak, bilgi birikimi ve iş tecrübesini savunma sanayisi ile ödeme alanında değerlendirmek için Türkiye’ye döndü. HAVELSAN Elektronik Donanım Mühendisi İlker Yağlıdere de, Hollanda merkezli ASML’den geldiğini elirterek “Gidenlerin de çoğu dönmüyor, aslında ülke için de bir kayıp oluyor. Göreceğimi gördüm dedikten sonra da geri geldim. Gidenleri geri döndürmek güzel ama zor bir şey. Bunun için belli konularda iyileştirmeler yapılabilir” değerlendirmesinde bulundu. HAVELSAN Kıdemli Yazılım Uzmanı Eren Şimşek ise, yaklaşık bir yıl Google’da çalışma fırsatı elde ettiğini söyledi. Şimşek, “Döner dönmez HAVELSAN’da çalışmaya başladım. Büyük veri ve yapay zekâ ekibindeyim” ifadelerini kullandı.