Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizinde beklentilere paralel olarak 50 baz puan indirime gitti. Geçen yılın temmuz, eylül, ekim ve aralık ayında düzenlenen PPK toplantılarında politika faizini 1.200 baz puan indiren Merkez Bankası, yeni yılın ilk toplantısında da ölçülü bir adımla 75 baz puanlık indirime gitmişti. Banka, yılın ikinci toplantısında ise politika faizini 50 baz puan düşürdü. Böylece Merkez Bankası, son altı toplantıda politika faizini 1.325 baz puan düşürerek yüzde 24’ten yüzde 10,75’e çekti. Karar sonrasında dolar sınırlı bir yükselişle 6,08’in üzerini gördü.

Merkez Bankası faiz açıklamasında koronavirüse atıfta bulunarak hastalığın sermaye akımları ve dış ticaret üzerindeki etkilerin yakından takip edildiğinin altı çizildi. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi makro politika bileşimi açısından önem arz etmektedir. Korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

Açıklamada, iç piyasadaki taleplere bağlı olarak çekirdek enflasyondaki ılımlı eğilimin devam ettiği belirtilerek “Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” denildi



İTO BAŞKANI AVDAGİÇ:

İşletmeler daha fazla yatırım yapacak İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankasının girişimcinin ve yatırımcının yolunu açan, finansmanda tek haneye doğru yaptığı kararlı yürüyüşünü desteklediklerini söyledi. Geçen hafta bankaların aldığı faiz ve komisyonlarla ilgili önemli bir düzenleme yapıldığını hatırlatan Avdagiç, şunları kaydetti: Hem faiz kaleminde hem de komisyon kaleminde önemli bir iyileşme yaşadık. Bunun iki sonucu olacak. Birincisi iş

dünyasının hareket kabiliyetini sınırlayan geçmiş yüklerinin hafiflemesini sağlayacak. İkincisi de işletmelerin bütçesinde göz ardı edilemeyecek bir yer tutan finansman maliyetleri azalacak ve artık yatırımlara kanalize olacak. Bu da daha fazla üretim, daha fazla istihdam demek. Nitekim Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’ın koyduğu hedef doğrultusunda İstanbul Ticaret Odası olarak bizim de Yatırım Yılı ilan ettiğimiz 2020 yılı hedeflerine ulaşmamız kolaylaşacak.



Olpak: Piyasa canlanacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, faizlerin aşağıya çekilmesinin yatırımların ve istihdamın artması ve piyasanın canlanması noktasında önemli bir kaldıraç görevi üstlendiğini belirterek “Özellikle ihracat yapan firmalarımızın kapasitelerini geliştirmek açısından da imkân oluşturuyor. DEİK olarak, Ekonomi yönetimimizin, iktisadi aktivitemizi güçlendirecek, ülkemizin ve ekonomimizin menfaati yönünde atacağı her adımı destekliyoruz. Ekonomi yönetimimizin 2019’daki kararlı duruşu ve verilen sözlerin tutulması bizim 2020 yılının olumlu geçeceği yönelik sermayemiz. Yeniden büyüme patikasına giren ülkemiz için canla başla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu noktada; çok önemli bir görev de faiz indirimlerini aynı hızla yapması gereken finans sektörüne düşüyor” dedi.