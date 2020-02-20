Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları bu sabah yeni rekorunu kırdı. Gram altın 316 liraya çıktı. Dün 315 liraya kadar çıkan gram altın bu sabah 316 lirayı, çeyrek altın 514 lirayı gördü. Analistlere göre, altın fiyatlarındaki yükselişte doların Türk Lirası karşısında yükselmesi ve ons altının 1.612 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkması etkili oldu. 1 şubatta 301 lira olan gram altının fiyatı, şubat ayında yüzde 3,2 yükseldi.