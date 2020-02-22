Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Bakanlığın Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi’ne (TİSS) 2019 ve bu yıl itibarıyla da 87 bin 661 başvuru gelirken, bu ihbarların 69 bininden fazlasını istenmeyen mesajlar oluşturdu. İzinsiz yapılan aramalara yönelik başvurular 16 bin 690, gönderilen e-postalara yönelik şikayet ise bin 719 oldu. Bakanlık, onay alınmadan gönderilen mesaj, e-Posta ve sesli aramalara bin ila 5 bin lira arasında ceza kesiyor. Bir defada birden fazla kişiye bu iletiler gönderilirse ceza on kata kadar artırılıyor. Önümüzdeki dönemde hem Bakanlık hem de TOBB’un üzerinde çalıştığı Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile vatandaşın onay verip vermediği iletilerin daha kolay görüleceği ifade ediliyor. Sistem üzerinden vatandaş hangi şirketlere bilerek veya bilmeyerek onay verdiğini görme imkânı sunacak. Verilen onayı iptal etme ve istenen mesajlara izin verme gibi işlemler de yapılabilecek. Firmalar, pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye reklam gibi iletileri müşterilerine arama, mesaj ve e-posta olarak iletebilmek için aldıkları ticari elektronik ileti izinlerini bu sisteme yükleyecek. Firmaların 1 Haziran’a kadar mevcut izinlerini web sitesi üzerinden sisteme aktarması gerekiyor.