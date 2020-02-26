Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayan, son dönemde resmî kurumlara ait gibi görünen sahte mobil uygulamalarla karşılaşıldığını belirterek “Cihazımızın kamerasına, mikrofonuna veya rehberine gerekli olmadığı hâlde erişmek isteyen uygulamalara karşı dikkatli olmalıyız” dedi. Zararlı yazılımların telefonlara yüklenmesi konusunda farklı yöntemlerin kullanıldığına işaret eden Sayan, bilinmeyen numaralardan gelen çağrılarla da mobil cihazlara takip programları yüklenildiğini, bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.