Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Uzmanların ‘sık sık sarımsak tüketilmeli’ açıklamalarından sonra gözlerini bu ürüne diken fırsatçılar, bu defa umduğunu bulamayacak. Gazetemize konuşan Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzel “Şu anda sarımsağın kilogramı 45 lira civarında. Son bir aydır sadece 5 liralık bir değişim oldu. Koronavirüs sebebiyle bir fiyat artışı beklenmiyor” dedi. Maskede yaşanan stokçuluk faaliyetlerinin sarımsakta olamayacağına dikkat çeken Eligüzeloğlu “Sarımsakta sezon sonuna geldik. Bir ay sonra kimsenin elinde sarımsak kalmaz. Soğuk hava deposu imkânı olmadığından stokçuluk yapılamaz. Saklanılan yerde filizlenir. Kimsenin işine yaramaz. Bize şimdilik stokçuluk yapıldığına dair bir şikâyet gelmedi. Ürün de gayet yeterli” diye konuştu.

Fırsatçıların radarında olan sarımsakta mevcut duruma bakıldığında, toplamda 150 bin dekar alanda yıllık 140 bin ton üretim yapılıyor. Bu üretimin yaklaşık yüzde 25’i taze olarak tüketilirken, kişi başı tüketim 1,5-2 kilogram arasında değişiyor. Yine sarımsakta ihracat ve ithalat dengesi de incelendiğinde, üretim miktarına göre ihracat düşük seviyelerde seyrediyor. Son yıllarda ortalama 408 bin ton sarımsak ihracatı gerçekleştirilirken, elde edilen gelir 526 bin dolar oldu. Diğer yandan geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında bin 500 ton da sarımsak ithal edildi.