Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen ekonomik güven endeksi, 2018’in başında 105,2 seviyesinde bulunuyordu. Spekülatif kur atakları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaret savaşlarının etkisiyle gerilemeye başlayan endeks, Ekim 2018’de 75,2 seviyesine kadar indi. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin etkisiyle faizlerde ve enflasyonda görülen düşüşler, ekonomik güven endeksinin de yükseliş trendine dönmesini sağladı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İsmet Demirkol, Merkez Bankasının Temmuz 2019’dan bu yana faizlerde 1.325 baz puan indirime gittiğini belirterek “Bunun etkisiyle güven endeksindeki ılımlı yükselmenin, gelecek aylarda devam etmesini bekliyorum. Faizlerdeki düşüş, kredi maliyetlerinde gerilemeye ve katma değerli büyüme modeline katkı sağlayacaktır” dedi. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci de söz konusu verinin şubatın ilk iki haftasına ait olduğunu ve artan jeopolitik risklerin, martta bir miktar etkisini gösterebileceğini vurgulayarak şunları kaydetti: Çarkların döndüğü bir döneme geçmiş bulunuyoruz. Burada kritik iki detay var; sınırdaki tansiyonun düşmesi ve koronavirüsün geleceği nokta... Bu iki gelişmenin tahribatı kısa sürede sarılırsa güven endeksi de bu yıl ortalarında üç rakamlı seviyeleri görür.