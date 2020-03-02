Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Daily Express gazetesinin koronavirüs tehdidi açısından tatil için güvenli ülkeler arasında Türkiye’yi göstermesi İngilizlerin Türkiye’de en çok geldiği Muğla’daki turizmcileri sevindirdi. Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi önemli destinasyonlara sahip Muğla, İngilizlerin gözde turizm merkezleri arasında ilk sırada yer alıyor. Muğla’ya 2019’da gelen yabancı turist sayısı 2018’e göre yüzde 16 artışla 3 milyon 266 bin 650’ye ulaşmıştı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, virüsün bulunmadığı sayılı ülkelerden Türkiye’de güvenli tatil yapılabileceğini belirterek “İngilizler Türkiye’de her şeyi rahatça buldukları için yıllardır burayı tercih etmeye devam ediyor” diye konuştu.

BÜTÜN SEZONU GÜZEL GEÇİRİRİZ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de tatil tavsiyesinde ilk sıralarda Türkiye’nin gösterilmesinin kendilerini gururlandırdığını kaydetti. Çalışmaların bu titizlikle devam etmesi durumunda turizmde çok olumlu gelişmeler yaşanacağını vurgulayan Esin “Sağlık Bakanlığımız güzel işler çıkarıyor. Sadece paskalya değil, bütün sezonu güzel geçiririz. Rezervasyon artışı vardı. Güvenilir tatil ülke olmamız daha da rezervasyonu artırır” dedi. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise İngiltere’deki en popüler destinasyonun Marmaris bölgesi olduğunu ifade ederek “Ülkemiz her yönden güvenli. Bütün İngilizleri bekliyoruz. Onların da ilgisinin çok büyük olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuara erteleme seferler iptal

∂ Koronavirüs salgını sebebiyle organizasyon iptal ve ertelemeleri sürüyor. Fransa’nın Cannes şehrinde 10-13 Mart’ta düzenlenmesi planlanan dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM, koronavirüs sebebiyle 2-5 Haziran’a ertelendi. Öte yandan Türk Hava Yolları, İtalya’da hızla yayılan koronavirüsten dolayı dün itibarıyla bu ülkeye gerçekleştirdiği seferleri karşılıklı olarak durdurma kararı aldı. Pegasus Hava Yolları da aynı sebeple İtalya ve Irak’a düzenleyeceği seferlerini 16 Mart’a kadar karşılıklı olarak durdurduğunu açıkladı.

Koronavirüs narenciye ve şalgama ilgiyi artırdı

∂ Dünyanın birçok ülkesinde can almaya devam eden koronavirüsü, Avrupalı tüketiciyi bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere yöneltti. Dış ticareti artırmaya yönelik faaliyet gösteren Eximport’un Romanya iş heyeti ziyaretinde en fazla sorulan ürün narenciye ve şalgam oldu. Eximport kurucuları arasında yer alan Mehmet Uluğtürkan, Çin’den yayılan ve can almaya devam eden koronavirüsünün Avrupa’da paniğe sebep olduğunu söyledi. Romanya’da sokakların boşaldığını, etkinliklerin iptal edildiğini belirten Uluğtürkan “Bükreş’te girdiğim zincir marketlerde makarna, un, yağ raflarının boşaldığını görmek hayli dikkatimi çekti. Limon ve narenciye raflarının günler öncesinden boşaldığını öğrendim. Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyeceklerin en başında narenciye ve şalgam yer alıyor. Bu ürünlerin lideri Çukurova, Avrupa pazarında daha etkin olmalı. İşlenmiş narenciye ve şişe şalgamla Avrupa’ya olan ihracatımızda hamle yapılabilir” dedi.