Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye’nin İdlib’de başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtı’na 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu ortak bildiriyle destek çıkarken Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) İdlib şehit ve gazi aileleri için yardım kampanyası başlattı. 12. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nin açılışında konuşan AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Altaş, derin bir üzüntü içerisinde olduklarını belirterek “Bu zirve güven içerisinde yapılabiliyorsa bu İdlib’deki kahraman Mehmetçiğin sayesinde” dedi. Türkiye’nin dört milyondan fazla mülteciyi yıllardır misafir ettiğini dile getiren Altaş, insanlık nutukları atan Yunanistan’ın Türkiye’nin 40’ta biri kadar mülteci sınırına dayandığında onları öldürmeye başladığını ifade etti.

AYD BAŞKANI’NDAN 100 BİN TL

Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyenlere karşı olduklarını kaydeden Altaş şöyle konuştu: Şehit ve gazi ailelerimizin sosyal medyadan görüntülerine baktığımda sıvasız, çamaşır-bulaşık makinesiz evler, okutulması zorlanılan çocuklar gördüm. Bunun için AYD yöneticisi olarak kendim de bizzat başlangıcını yapmak istediğim bir kampanyaya imza atmak istiyorum. Millî Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde İdlib şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine bizzat ulaşarak, sıvasız evleri sıvamak, çamaşır makinesi olmayana makine almak, çocuklarını okutamayanın okutması için burs vermek anlamında bugün bir kampanya başlatıyoruz ve yardımları bizzat fiilen ellerimizle ulaştırmak istiyoruz. Sadece maddi olarak değil manevi olarak da onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kampanyayı da bizzat 100 bin lirayla açıyorum.”

DEZENFEKSİYON ÇAĞRISI

Koronavirüsün Türkiye’de görülmesi hâlinde ilk vuracağı yerin AVM’ler olduğunu ifade eden Altaş, AVM’lerde her pazartesi dezenfeksiyon yapılmasını tavsiye ettiklerini söyledi. Koronavirüsün algı operasyonu olduğunu savunan Altaş, Çin’de bugüne kadar söz konusu virüs sebebiyle üç bin kişinin öldüğünü, buna mukabil bu sürede diğer hastalıklardan 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiğini anlattı. 2018’de getirilen dövizle kiralama yasağıyla birlikte perakendecinin üzerindeki kur riskinin AVM’lerin üzerine kaldığını belirten Altaş “İleriki dönemde kur riskinin en azından bir kısmının bankalarla paylaşılması gerektiğini savunuyoruz” dedi.