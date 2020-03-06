Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘TOBB Teknoloji Buluşmaları’nın bu seneki ikinci durağı Ankara oldu. Vodafone Türkiye ve Akbank sponsorluğunda “KOBİ’ler için Dijital Dönüşüm, e-Ticaret ve e-İhracat” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte işletmelerin dijital skorlarını artırmalarının yolları ile tasarruf ve verimlilik sağlayabilecekleri en yeni teknolojiler ele alındı. Etkinlikte konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz “Bugün ticarette yeni bir devrim yaşanıyor. Bunun adı elektronik ticaret devrimi. Yirmi trilyon dolarlık pazar, yedi milyar insan ekranın ucunda. Dünyada e-Ticaret’in toplam perakendeden aldığı pay %9-10 arasında. Türkiye’de toplam perakende ticaretin sadece yüzde 3’ü elektronik mecradan yapılıyor. TOBB olarak, bu tabloyu değiştirmek istiyoruz. Dijital okuryazarlığı ve KOBİ’lerimizin dijital altyapılarını geliştirmek için projeler üretiyoruz” dedi. Vodafone olarak teknoloji iletişim şirketi olma vizyonuyla çalıştıklarını belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan da “TOBB ile birlikte Türkiye’yi şehir şehir geziyoruz. Dijitalleşme yolculuklarında KOBİ’lere rehberlik ediyoruz. Biliyoruz ki, KOBİ’ler büyürse Türkiye büyür. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye’nin dijital skorunu 53’ten 69’a yükselttik. Elbette durmak yok! Teknoloji gücümüzle işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.