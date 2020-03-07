Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2019 itibarıyla ülkemizdeki kamu görevlileri sendikalarının 1,7 milyon üyesinden yaklaşık yüzde 40’ının kadın olduğunu görüyoruz. Toplu sözleşme masasında daha çok kadın görmek istiyorum."
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
07.03.2020 - 12:07 | Son Güncelleme: 07.03.2020 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2019 itibarıyla ülkemizdeki kamu görevlileri sendikalarının 1,7 milyon üyesinden yaklaşık yüzde 40’ının kadın olduğunu görüyoruz. Toplu sözleşme masasında daha çok kadın görmek istiyorum."
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,
686374 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/686374.aspx
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