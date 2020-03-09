Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelinlik sektöründe de son haftalarda sipariş hareketliliği gözleniyor. Çin’in üretimini düşürmesi sebebiyle ABD ve Avrupa pazarındaki çok sayıda alıcı Türk şirketlerine yöneldi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi Başkanı Abdullah Salkım, Avrupa’daki gelinlik satıcılarının rotasını Türkiye’ye çevirdiğini bildirdi. Salkım, siparişler bir miktar hareketlense de sürecin bu şekilde devam etmesinin kendilerini endişelendirdiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi: En büyük pazarımız İtalya’da insanlar sokağa çıkmıyor, alışveriş yapmıyor. Avrupa’da bazı düğünlerin de ertelendiğini duyuyoruz. Bu sıkıntıdan tüm dünya markaları etkileniyor. Sipariş talebi kapımızda. Mal dikmemizde ve satmamızda bir sıkıntı yok ama üretim yaptığımız markaların satışlarında ciddi düşüş var. Aksesuar, boncuk gibi ürünlerin yüzde 80’i Çin’de üretiliyor. Şu anda oradan ürün gelmiyor. Bir yandan talep var diye seviniyoruz ama bir yandan da ham madde temininde sıkıntı yaşıyoruz.