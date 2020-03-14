Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, nisan ayında yapılacak denetçi eğitimi programı hakkında açıklama yaptı.

Birçok ülkenin denetçi ihtiyacı için bu eğitim programlarını organize ettiğini belirten GİMDES Başkanı Büyüközer, "29'uncu eğitim programımız, 14-18 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul'da Daru'l Halal Medresesi Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Dünya piyasasında helal ve tayyib sertifikalı ürünlerin talebinin giderek artması sonucu üretim sistemlerinde helal güvence sisteminin devam etmesinin gerekliliği sonucunda, alanında tecrübe kazanmış, uzmanlaşmış helal ve tayyib sürecin eğitimini almış denetim hizmetini yürütecek eleman ihtiyacını da hızla arttırmıştır. Birçok ülke bu ihtiyacı karşılamak için ülkelerinde eğitim programları uyguluyorlar. GİMDES olarak ülkemizde, helal ve tayyib sertifikalandırma hizmetine başladığımız 2009 yılından itibaren önemle üzerinde durduğumuz helal ve tayyib sertifikalandırmada olmazsa olmaz olarak gördüğümüz, helal ve tayyib sertifikalı üretim uzmanı ve denetim elemanı ihtiyacının ülkemizde de ortaya çıkacağı, bu doğrultuda tedbirlerin alınması gerektiği üzerinde durduk. Bu anlayışla, Bu güne kadar 28 defa her biri 5 gün süreli bir eğitim programını gerçekleştirdik ve 400'ü aşkın kursiyere başarı belgesi verdik. Düzenlemiş olduğumuz son denetçi eğitimi 25-29 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 2020 yılının ilk Helal ve Tayyib Sertifikalama ve Denetim Prosedürleri Eğitimi'nin 14-18 nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Dr. Büyüközer, düzenlenecek eğitim programı ile ilgili “Birinci günde, İslam dini, dini kavramlar, helal ve tayyib standart, helal sertifikalama konularında teorik ve uygulamalı dersler verilecek. İkinci ve üçüncü günde gıda güvenliği konusunda mevcut uygulamalar ile helal ve tayyib gıda güvenlik uygulamaları ve helal güvence sistemi (HGS). Sertifika öncesi ve sonrası süreçteki uygulama bilgileri verilecek. Dördüncü günde, denetçilik performansı, denetleme prosedürleri ve senaryolara anlatılacak. Beşinci günde, konuların tekrarı yapılarak yazılı sınav ve gerek görülürse sözlü sınav yapılacak." dedi.

"Gıda, ilaç, kozmetik alanlarında ihtiyaç var"

5 gün sürecek eğitimin sonunda bir sınav yapılacağını ve başarılı olanlara belge verileceğini söyleyen Dr. Büyüközer, "Gıda, ilaç, kozmetik alanlarında ihtiyaç var. Bu eğitim programında gıda, ilaç, kozmetik, temizlik ve ihtiyaç maddelerinde helallik riskleri ve sertifikalandırma süreci, fıkhi meseleler, helal güvence sistemi ve helal denetçi vasıfları ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak. Eğitim sonunda yazılı ve gerekli görülürse sözlü imtihan ile katılımcılara başarılı olmaları durumunda helal ve tayyib sertifikalama ve denetim prosedürleri eğitimi başarı belgesi verilecektir." ifadelerini kullandı.

"Kontenjan 25 kişi ile sınırlı"

Dr. Büyüközer, müracaat şartlarını şöyle açıkladı: "Eğitime katılacaklar için müracaat 13 Nisan 2020 akşamına kadar yapılabilecektir. Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır. Katılımcılar öncelikle İslam dininin müntesibi, dini vecibelerini yerine getirir ve helal yaşam tarzını hayatına uygular vasıfta olmalıdır. Tercihte eğitim düzeyi, meslek ve tecrübe dikkate alınacaktır. Katılımcı ayrıntılı ve fotoğraflı öz geçmişini irtibat@gimdes.org adresine göndermelidir. Kesin kayıt işlemlerinin başlaması için öncelikle; mail, faks veya mektup ile aşağıdaki GİMDES adresimize eğitime katılma dilekçesi, öz geçmiş belgesiyle ön kayıt yaptırması gerekmektedir. Kontenjanın dolması halinde diğer müracaatlar yedeğe alınıp daha sonra yapılacak eğitimlerde değerlendirilecektir. Ön kayıt işlemi sonunda; eğitime katılma hakkı kazanan 25 kişi, eğitim masraflarını karşılamak üzere, denetçi eğitimi için bağış yapacaklardır. Eğitim sabah saat 9.00 da başlayacak ve saat 18.00 de bitecektir. Katılımcılar, helal ve tayyib sertifikalı üretim uzmanı ve denetim elemanı eğitimi için 5 gün, bu saatler arasındaki eğitime katılmak zorundadır. Denetçi eğitimine katılanlar 5'inci günde sınav olacaktır. Sınavda başarılı olanlara GİMDES helal ve tayyib sertifikalı üretim uzmanı ve denetim elemanı katılım belgesi verilir. Sınav sonuçları katılımcıların adreslerine bildirilecektir."