Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu bilinçle tüm mobil operatörler, yapılan hazırlıkların duyurulduğu ortak bir açıklamaya imza attı. Operatörler, tüm çalışanlarının vatandaşın taleplerini karşılamak amacıyla gece gündüz özveriyle çalıştığını duyurdu ve alınan tedbirler şöyle sıralandı:

¥ Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere mobil iletişim desteğini fazlasıyla sağlayarak öğrencilerin uzaktan öğrenme sürecine destek oluyoruz.

¥ Yurt dışındaki abonelerimizin konsolosluklar ile rahatça iletişime geçmesi için Konsolosluk Çağrı Merkezine yapılan aramaları ücretsiz hâle getirdik.

¥ Evden çalışabilecek tüm çalışanlarımızın işlerini evden yapabilmesini sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik.

¥ Mağazalarımız, çağrı merkezlerimiz ve kritik birimlerimizde kişisel temas mesafesini artıracak düzenlemeler yaptık, hijyen kurallarına harfiyen uyuyoruz.

¥ Gerekmesi hâlinde kullanılacak kapasite artış çalışması yapıyoruz.

¥ Turkcell Dijital Operatör, Türk Telekom Online İşlemler ve Vodafone Yanımda uygulaması ile bütün işlemler yapılabiliyor.