Bu bilinçle tüm mobil operatörler, yapılan hazırlıkların duyurulduğu ortak bir açıklamaya imza attı. Operatörler, tüm çalışanlarının vatandaşın taleplerini karşılamak amacıyla gece gündüz özveriyle çalıştığını duyurdu ve alınan tedbirler şöyle sıralandı:
¥ Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere mobil iletişim desteğini fazlasıyla sağlayarak öğrencilerin uzaktan öğrenme sürecine destek oluyoruz.
¥ Yurt dışındaki abonelerimizin konsolosluklar ile rahatça iletişime geçmesi için Konsolosluk Çağrı Merkezine yapılan aramaları ücretsiz hâle getirdik.
¥ Evden çalışabilecek tüm çalışanlarımızın işlerini evden yapabilmesini sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik.
¥ Mağazalarımız, çağrı merkezlerimiz ve kritik birimlerimizde kişisel temas mesafesini artıracak düzenlemeler yaptık, hijyen kurallarına harfiyen uyuyoruz.
¥ Gerekmesi hâlinde kullanılacak kapasite artış çalışması yapıyoruz.
¥ Turkcell Dijital Operatör, Türk Telekom Online İşlemler ve Vodafone Yanımda uygulaması ile bütün işlemler yapılabiliyor.