Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, üretimi aksatacak herhangi bir durumun şu an için söz konusu olmadığını belirterek “Parça tedariki noktasında, sonraki dönemde üretimimizi aksatacak herhangi bir durum şu an için söz konusu değil. Üretimimize iki vardiya olarak devam etmekteyiz” dedi. Oyak Renault ve Tofaş’tan yapılan açıklamada da fabrikalarında üretimin devam ettiği belirtildi. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da “Showroom trafiği geçen haftaya göre az bir miktar geriledi. Şubattan marta çok yoğun bağlantılarla giderken, marttan nisana bu bağlantı hissiyatı yok. Geçen haftadan bu haftaya doğru baktığımızda ilgide koronavirüs endişesi sebebiyle özellikle batıya doğru yaklaştıkça az bir miktar gerileme var. Ama doğuya ve güneydoğuya baktığımızda orada henüz bunu göremiyoruz” dedi. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt ise “Şu aşamada showroom trafiğine yansıyan olumsuz bir durum gözükmüyor. Türkiye otomotiv pazarında büyük çaplı kayıp yaşanmayacağına inanıyor ve ümit ediyoruz” diye konuştu.

Toyota’dan üretime iki hafta ara

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya’da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası iki hafta süreyle durdurma kararı aldı. Yapılan açıklamada, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi amaçladığı kaydedildi.