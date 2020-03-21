Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl küresel pazarlardaki daralmanın hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını olumsuz etkileyeceğini belirten İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe “Cumhurbaşkanı’mızın açıkladığı tedbirler sektöre moral oldu. İhracatçılarımız bu zor dönemde devletin kendilerini yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını hissetti. Mart, nisan ve mayıs ayları boyunca ihracatımızın en yüzde 30 daralacağını söyleyebilirim. İstihdamı koruyucu önlemler gibi konularda kamu otoritesinden sektör için pozitif ayrımcılık yaparak ilave destek taleplerimiz olabilir. Başta Avrupa olmak üzere küresel ekonomilerin 2020’de daralacağı öngörüsünü dikkate aldığımızda 2019’daki 17,7 milyar dolarlık ihracatı yakalayabilmemizi başarı olarak değerlendirebiliriz” dedi. Firmalara bu dönemde kapasitelerini düşürmek, gerekirse durdurmak yoluyla süreci atlatacak çözümler bulması gerektiğini söyleyen Gültepe “Kapanan, dara düşen her firma işsiz sayısını artırmak demek. Buna daha fazla odaklanmalıyız. Kamu otoritesi de istihdamı sürdürülebilir kılacak önlem almalı. İlave destek isteyebiliriz” diye konuştu.