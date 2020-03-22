Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, Hava Kuvvetleri Özel Harekât Komutanlığına A-29 uçaklarının üretim ve teslimatı, yer destek teçhizatı, pilot eğitimi, lojistik destek ve idame konularında hizmet sağlayacak. SNC üretim çalışmalarına Jacksonville, Florida’da ve Centennial, Kolorado’da hemen başlayacak. Uçak teslimatı 2021’de gerçekleştirilecek. Eğitim ve destek faaliyetleri ise 2024’e kadar sürecek.

A-29 Super Tucano uçakları, hafif taarruz, muharebe ve keşif uçakları arasında altın standart olarak öne çıkıyor. Sierra Nevada Corporation ve ortağı olan Embraer Savunma ve Güvenlik şirketi tarafından ABD’de imal edilen A-29 uçakları, Afganistan ve Lübnan da dâhil olmak üzere, bugüne kadar 14 hava kuvvetleri tarafından tercih edildi. Çok yönlü ve güçlü bir turboprop uçak olan A-29, düşük nitelikteki pistler, zor ortam ve engebeli arazilerdeki ileri harekat üslerinde operasyon gerçekleştirmesine imkân veren sağlam ve dayanıklı tasarımıyla tanınıyor. A-29, dünyada ABD Hava Kuvvetleri Askerî Tip Sertifikasına sahip olan tek hafif taarruz uçağıdır.