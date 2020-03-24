Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Sağlık Yatırımcıları Derneği Başkanı İhsan Şahin “Bazı medikal ve ilaç üretimi yapan firmalarla değerlendirmelerimiz oldu. Firma sahipleri ‘Fabrikalarımızı kapatacak mıyız’ diye sordular. Ancak bizler bütün olumsuz şartlar ve imkanlara rağmen medikal üretimde tam kapasite çalışmaya devam edilmesi gerektiğini ifade ettik” dedi. Türkiye’de medikal alanda irili ufaklı 700-800 üretici olduğunu, bunların yaklaşık 25 bin kişiyi istihdam ettiğini anlatan Şahin “Yaşadığımız durum göstermiştir ki ülkemizin sağlığı ve sağlık için gerekli olan malzemeler, ilaçlar bir başka ülkenin insafına ve inisiyatifine bırakılamaz. Bu nedenle kendi milli sağlık medikal üretim tesislerimizi kurmalı ve hızla yerli üretime geçmeliyiz” dedi ve tesis ile üretici sayısının en az 10 katına çıkması gerektiğini söyledi.