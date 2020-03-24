Benzinde 22 kuruş indirim bekleniyor! PÜİS yaptığı açıklamada, 'İndirim bu geceden itibaren geçerli olacak. Motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor' ifadelerini kullandı.
Benzinde 22 kuruş indirim bekleniyor
24.03.2020 - 09:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Benzinde 22 kuruş indirim bekleniyor! PÜİS yaptığı açıklamada, 'İndirim bu geceden itibaren geçerli olacak. Motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor' ifadelerini kullandı.
Etiketler : benzin,indirim,
690575 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/690575.aspx
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