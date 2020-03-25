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Bakan Varank, KOVİD-19’a karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketini açıkladı
25.03.2020 - 09:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs KOVİD-19’a karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketini açıkladı. KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, “KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz.” dedi.
Etiketler : kobiler,
690860 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/690860.aspx
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