Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sürecinde; enerji, su, kanalizasyon, asansörler, iklimlendirme, soğuk zincirler gibi altyapı hizmetlerinin kesintiye uğramamasına, kritik sınai ve tarımsal üretimin sürdürülebilmesine yoğunlaşan makine sektörü, ekonomik kalkan altına alınmayı talep ediyor. Makine imalat sanayiinde her ölçekten firmanın mali yapısında ciddi kırılganlık yaşandığını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu “Sektörümüzde istihdamın ve üretimin sürdürülebilirliğini tehdit altında görüyoruz. Otomotiv, demir-çelik-metal, tekstil-konfeksiyon, mobilya, inşaat, madencilik ve mutfak imalatı sektörleri gibi makine sanayii de kalkan altına alınmalı; muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin ertelenmesi gibi geniş tedbirler bu sektörü de kapsamalıdır” değerlendirmesini yaptı.

AĞIRLIKLA KOBİ ÖLÇEĞİNDELER

Makine imalatı, bakımı ve onarımının afet durumlarında en kritik alanlardan olduğuna işaret eden Karavelioğlu, şöyle devam etti: Eğer bu sektör hasar görürse; teknolojisi ve özel yetiştirilmiş kıymetli personeli kolayca yerine konulamaz. Makine imalat sanayii, ana pazarlarının karantina altına girmiş olması sebebiyle çok daha kırılgan bir hâldedir. Ağırlıkla KOBİ yapısında olan makine imalatçılarının likiditesini koruması ve nitelikli personelini sektör içinde tutabilmesi için acil tedbirler alınmalı, bütün makine imalatçıları başta pirim, vergi, muhtasar gibi vecibelerinin acilen ertelenmesi olmak üzere kamu tarafından atılacak her türlü adımdan firma ölçeği gözetmeksizin yararlandırılmalıdır.

MAKİNE STRATEJİK SEKTÖR

Ocakta makine ithalatının yüzde 18 arttığını kaydeden Karavelioğlu “Bu yüksek artış, ülkemizde teknolojik rekabete dair yeni trendin çok iyi anlaşılmadığını gösteriyor. Oysa virüse karşı mücadelede medikal makine ve ekipman üretimi gibi kritik dallara olan ihtiyaç, stratejik sektör olan makinede yerlileşmenin önemini bir defa daha ortaya koyuyor” dedi.