Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele kapsamında 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelediğini belirterek “Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız” dedi. Albayrak’ın verdiği bilgilere göre; bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddiaları ele alındı. Bu kapsamda, yurt içine yönelik 204 milyon liralık bankacılık işlemi, yurt dışına yönelik 370 milyon liralık satış tespit edildi. Bu süreçte 327 kişinin işlem hacmi yüksek bulundu. e-Ticaret firmaları üzerinden haksız satış yapan kişiler ve firmalarla ilgili tespitler de yapıldı. Platformlar aracılığıyla yapılan fahiş fiyatlı satışlar raporlandı. Tüm dosyalar, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletildi.