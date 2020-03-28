Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının küresel ekonomide oluşturacağı en önemli risklerin başında, ticari alacakların ödenememesi geliyor. Türkiye’de bu risk, özellikle ekonominin bel kemiği olarak görülen KOBİ’ler için önemli bir endişe kaynağı durumunda bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Nisan’dan itibaren uygulanacak “KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası”na ilişkin karar, koronavirüs salgınının yol açabileceği ekonomik risklere karşı işletmelere rahat nefes aldıracak. Kararla, mevcutta, sadece yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan “devlet destekli ticari alacak sigortası”nın kapsamı genişletilecek. Böylece, yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ’ler bu imkândan yararlanacak. Yeni düzenlemeye göre, ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ’ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Bu rakam, risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabilecek. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak. Ticari alacaklarını sigortalamak isteyen küçük işletmeler “alacaksigortasi.gov.tr” üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.

'Kısa çalışma'ya 7 bin başvuru

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Kısa Çalışma Ödeneği'ne 4 günde, 7 bine yakın firmamız başvurdu" dedi. Selçuk, bayram ikramiyelerinin de nisanın ilk yarısında yatacağını söyledi.