Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bankalar Birliği, bankacılık sektörünün, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşterilere, iki kredi paketi uygulamaya aldığını bildirdi.

Bunlardan ilki olan “Çek Ödeme Destek Kredisi” ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanacak. Bu destek 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacak.

Ayrıca “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği”ne de başlanacak. Bu kredi desteğini kullanacak firmaların, şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön şartının bulunduğu kaydedilen açıklamada, teminat eksiği bulunan müşterilere, KGF kefaleti sağlanabileceği ifade edildi. Açıklamada, bu kredi desteğinin 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacağı bildirildi.

PANCAR ÇİFTÇİSİNE ERKEN ÖDEME

TÜRKŞEKER’in haziran sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avanslar ve Ramazan ile Kurban Bayramları öncesi verilecek küspe istihkak bedelleri öne çekildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Toplam 250 milyon liralık ödeme, 3 Nisan’da pancar çiftçisinin hesaplarında olacak” dedi. Bu arada Tarım Bakanlığı'nca verilmeye başlanan destek ödemelerine 106 milyon TL ilave edildi. Böylece toplam destek 2 milyar TL'ye dayandı.

BANKALARDAN DESTEK

TBB'nin açıkladığı kredi paketlerine bankalardan destek geldi. İş Bankası, TEB ve Denizbank, programa katılacağını açıkladı.