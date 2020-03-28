Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seattle, Washington merkezli, kâr amacı gütmeyen özel bir üyelik organizasyonu olan Kuzeybatı Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCINW), Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) üyelerinin ticaret ve yatırım faaliyetlerini destekleyerek, ABD’de hizmet ve ürünlerinin tanıtımını yapacak. İki kuruluş arasında yapılan anlaşma ayrıca Türkiye ile Kuzeybatı ABD arasındaki ortak girişimleri ve ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor. TACCINW, geniş bir yelpazede hizmetler, eğitim programları ve etkinlikler düzenleyerek kurumlara kendilerini tanıtma, potansiyel müşterilerine ve tedarikçilerine erişmeleri ve hedeflerine ulaşabilmeleri için rehberlik, bilgi ve çeşitli araçlar ile kaynak sağlayacak. Başkanlığını Kurt Gökhan Ölçer’in yaptığı TACCINW, ABD’nin Kuzeybatı bölgesindeki Washington, Oregon, Alaska, Idaho, Wyoming ve Montana eyaletlerinde aktif olarak faaliyet gösteriyor.

BİLİNİRLİK SAĞLANACAK

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, bu anlaşmayla ABD’de Türk ticaret odaları ile ticaret borsalarının bilinirliğini artırmayı, ayrıca ABD’nin ticaret odaları ve diğer işletmelerini Türkiye’de iştirakler ve ortaklıklar kurmaları konusunda teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Terzioğlu, bunun yanı sıra ABD’de faaliyet gösteren ve Türkiye’de ilişkileri veya yatırımları olan firmalar arasında iletişimi sosyal ve ticari ilişkileri geliştirmeyi de amaçladıklarını kaydetti. Terzioğlu “Bunların sonucunda ABD ile Türkiye arasındaki ikili ticaret potansiyelini ve yatırım seviyelerini arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.