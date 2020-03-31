Petrolün varil fiyatının 25 doların altına düşmesi, Türkiye'de akaryakıt indirimine kapı açıyor. Bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10 , motorine ise 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Olası indirimlerin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,08 liradan 4,98 liraya, Ankara'da 5.22 liradan 5.12 liraya, İzmir'de ise 5,24 liradan 5.14 liraya gerilemesi, motorinin ise İstanbul 5,37 liradan 5,29 liraya, Ankara’da 5,46 liradan 5,38 liraya, İzmir’de ise 5,48 liradan 5.40 liraya inmesi bekleniyor.
Benzin ve motorine yeni indirim beklentisi
31.03.2020 - 10:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 10:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10 kuruş, motorinin litre satış fiyatına ise 8 kuruş indirim bekleniyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : benzin,motorin,
692586 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/692586.aspx
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