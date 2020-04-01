Kuveyt Türk Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira bağışta bulundu.
Kuveyt Türk Finans Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira bağış
01.04.2020 - 15:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuveyt Türk Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira bağışta bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Kuveyt Türk Finans Grubu,Milli Dayanışma Kampanyası,
692989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/692989.aspx
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