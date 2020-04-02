Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre firmaların yüzde 99’u salgın sebebiyle endişeli. Yüzde 77’si ofis veya üretim tesislerini geçici süreyle kapatırken, yüzde 23’ünün bir planı yok, sadece gözlem yapıyor. Yüzde 85,9’luk oran, evden çalışma esnekliği sağladı, yüzde 55,3’ü çalışanlarına maske dağıttı, ateş ölçümü gerçekleştirdi, bilgilendirme için ortak ağ kurdu. Bunların yanı sıra şirketlerin çoğunluğu mart ayı maaşlarını hedef gözetmeksizin yüzde 100 olarak erken yatırdı. Çalışanların evine hijyen paketleri gönderildi. Yemekhanesi olan

ancak uzaktan çalışma uygulamasına geçen şirketlerde yemek ücretleri, evden çalışma süresi boyunca maaşlara eklendi. Sahada çalışanlara market hediye çeki verildi. Çocuk sahibi çalışanlar için akşamları masal saati başlatıldı, çevrim içi psikolojik destek verildi. Bazı şirketler çalışma saatlerini kısaltırken, ikramiye ödemelerinde yüzde 2,5 kesinti yaptı. Şirketlerin yüzde 95,5’i maaş zamlarında herhangi değişikliğe gitmedi. Şirketlerin geleneksel doğum günü kutlamaları online olarak yapılmaya başlarken, doğum günü hediyeleri eve gönderildi.