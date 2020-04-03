Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık Reklam Kurulu kararıyla 198 firmaya 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası keserken, haksız fiyata konu olan ürünler arasında maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda dikkati çekti. Açıklamada 7 bin 386 firma ile ilgili yasal sürecin de devam ettiği bildirildi. İşte üç büyük ilde ceza alan firmalardan bazıları:

¥ Maske: Hakmar Market, Atabay Aslan, Metro Toptan AVM, Pufai, MDI Medikal, Semih Şener, UKN Global, Eftal Uygun, Mustafa Dönmez, Luxor, Gurbet Ünel, Emine Kasap, Bincan Hırdavat, Eastndbull Elektronik, Mehmet Latif Kaplan, Sdçs Nakliyat, Kontax Kozmetik, Sanka Promosyon, Ucr Kozmetik, İnan Alver, Canok Madikal, İmes Eczanesi.

¥ Dezenfektan: Seyfi Dayanıklı Tüketim Malları, Baturalp Yılmaz, Aromel Kimya, Ambalaj Gross Market, NECM Kimya, Juveco İlaç Ve Dermokozmetik, CM Temizlik, İkra Medikal,Kanas İnternet.

¥ Kolonya: Urhan Kozmetik, Yunus Market İşletmeleri, Çakırhan Gıda Market, Fark Gıda İnşaat, Özbereket Gıda İnşaat, Hedef Medikal, Ecemar Marketleri.

¥ Gıda: Kalemdar Gıda, Karen Group Gıda.