Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevcut durumda özel sağlık sigortası bulunan kişilerin Covid-19 tedavilerinin sigorta tarafından karşılanmadığını belirten Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sigorta Komisyonu Başkanı Osman Tüken "Fakat koronavirüs salgın hastalığının teminat dışında olmasına rağmen, Türkiye'de faaliyet gösteren Acıbadem Sigorta, Ak Sigorta, Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, Doğa Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Mapfre Sigorta, Sompo Sigorta ve Türk Nippon Sigorta, hastalığın poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilmiş olması şartı ile Covit-19'a yakalanan sigortalıları için güvence sağlayacaklarını, emsal teşkil etmemek kaydıyla açıkladılar. Diğer sigorta şirketlerini de bu konuda adım atmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

ÖLÜM DURUMUNDA TAZMİNAT ALABİLİRSİNİZ

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Turusan Bağcı da bunun bir jest ödemesi olduğunu, sigorta şirketlerinin kendi kasasından ödeme yapacağını ifade etti. Bağcı, Kovid-19 nedeniyle oluşan bir ölüm durumunda da mirasçıların hayat sigorta şirketlerinden tazminat alabileceğini söyledi.