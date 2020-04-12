Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile ilgili sosyal medya ve geleneksel medyada yer alan birçok yanlış, abartılmış, asılsız bilgiler, hurafeler ve komplo teorileri infodemiye yol açıyor. Bu da dikkatimizin esas risklerden farklı yöne çekilmesiyle esas salgının yönetimini zorlaştırıyor. Aşırı ve asılsız bilgi veya haber salgınının, koronavirüs salgını kadar toplum sağlığını tehdit ettiğine değinen Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, “Ekranlarda popüler isimlerin ne yiyip ne yemeyeceğimize yönelik talimatlar vermesine alışmıştık, ancak artık “iksir”lerin, “harikuladelik” ihtiva ettiği söylenen meyvelerin değil güvenilir gıdanın peşinde olmamız gerektiği konusunda bir aydınlanma yaşıyoruz. Herkesin aklında gıdalardan virüs bulaşır mı sorusu var. Uluslararası otoriteler şimdiye kadar gıda tüketimi kaynaklı bulaşmaya dair bir kanıt olmadığı konusunda hem fikirler. Hem bu zamana kadar yapılan çalışmalara, hem de aynı virüs ailesinden olan Mers ve Sars salgınlarında gıdayla bulaşmaya ilişkin bir bulgu yok” dedi. Koronavirüsün ortam şartlarına (temas yüzeyinin türü, nem oranı, ortam sıcaklığı vb. gibi) bağlı olarak yüzeylerde birkaç saatten birkaç güne kadar yaşayabildiğine dikkat çekti. Akdağ, “Açıkta satılan gıdalar kontrolsüz bir ortamda ve tüm dış etkenlere açık olarak bulunur. Dolayısıyla kolaylıkla bir virüs taşıyıcısına dönüşebilirler. Aktif virüsün bulunduğu bir ürünü ağzınıza götürdüğünüzde ya da dokunduktan sonra elinizi yüzünüze sürdüğünüzde, maalesef koronavirüs ile tanışmanız oldukça yüksek ihtimal. Bu nedenle her zaman için tercihimiz güvenilir ambalajlı gıdadan yana olmalıdır. Yine de satış noktasında ürünün ambalajına bulaşmalara karşı, ambalaja dokunduktan sonra ellerin yıkanması ilk kural olmalı” diye konuştu.