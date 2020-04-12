Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Finans Grubu, her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin liralık, Halkbank da Halkbank Finans Grubu bünyesinde görev yapan her çalışanı için net bir asgari ücret düzeyinde toplam 56 milyon liralık bağışlarla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Vakıfbank da kampanyaya 50 milyon liralık destek önemli katkı sağladı. Türk Eximbank, kampanyaya 2 milyon 500 bin liralık destekte bulundu. Ayrıca özel bankalar ile katılım finans kuruluşları da nakdî destek bağışında bulundular. İşte o destekler:

ÖZEL BANKALAR

∂ ING Türkiye, Millî Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon lira, Covid-19 salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aktarılmak üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) da 1,5 milyon lira bağışta bulundu.

∂ Türk Ekonomi Bankası (TEB), 5 milyon liralık destek sundu. Fibabanka, Fiba Emeklilik, Fiba Faktoring ve Fina Enerji’nin katkılarıyla Millî Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon lira bağış yapıldı.

∂ Alternatif Bank, iştirakleriyle birlikte kampanyaya 5 milyon lira katkıda bulundu. Burgan Bank, kampanyaya 2 milyon liralık destek sağladı. Aktif Yatırım Bankası da kampanyaya 1 milyon 526 bin lira bağışta bulundu.

∂ Odeabank, kampanyaya 1 milyon lira destek verdi.

KATILIM FİNANS KURULUŞLARI

∂ Kuveyt Türk Finans Grubu, kampanyaya 20 milyon liralık destekte bulundu. Vakıf Katılım, her bir çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon liralık bağışta bulundu.

∂ Albaraka Türk, 5 milyon lira ve Emlak Katılım 1 milyon lira destek sundu.

HASTANELERİ UNUTMADILAR

∂ İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Denizbank sağlık kuruluşları çalışanlarının ihtiyaçlarına destek vermek için 10 milyon liralık kaynak ayırdı. Türkiye Finans Katılım Bankası da 8 milyon lira destek sağladı.