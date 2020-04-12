Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deloitte, koronavirüsle birlikte tüketim alışkanlıklarını mercek altına aldı. Deloitte tarafından hazırlanan “Küresel Covid-19 salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri Raporu”na göre, Covid-19 salgını, dünyada ve Türkiye’de hayat tarzı, iş yapış şekilleri ve alışkanlıklarını ciddi oranda değiştirdi.

UZAKTAN EĞİTİM 15 KAT ARTTI

Rapora göre, virüsün yayılımını durdurmak için alınan tedbirler sonrasında eğitim ve çalışma hayatının eve kaymasıyla beraber Skype, Zoom ve EBA gibi video konferans ve uzaktan eğitim sistemleri 15 katlık bir büyüme ile diğer kategorilerden ayrıldı. Bu kategorideki en hızlı gelişimi ise Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) uzaktan eğitim sistemi EBA gösterdi.

VİTAMİN VE BAL TAKVİYESİ

Evlere kapanan insanlar gıda alışverişlerinde online kanallara yöneldi. Bu kategoride ulusal marketler, indirim marketlerine oranla dijitalleşme yatırımları, kuvvetli lojistik ve eve dağıtım altyapıları ve e-Ticaret deneyimleri ile iki kata yakın etkileşim artışı gösterdi. Vitamin, bal ve aktar ürünleri ile örgü ve el işi gibi hobi sitelerine olan ilgi arttı.

IP TV’NİN HIZLI YÜKSELİŞİ

Salgın sonrası en hızlı yükselen kategorileri arasında internet-TV, medya, evcil hayvan, oyun ile kıyafet ve ayakkabı kategorileri de yer alıyor. Salgının gündem olmaya başladığı ikinci hafta düşüş yaşayan kıyafet-ayakkabı kategorisi, agresif indirim kampanyaları ile son iki haftada yükselen bir trend gösterirken, çocuk ve bebek ürünleri kategorisinde bez, mama, ıslak mendil, bebek arabası gibi ürünlerin satışı arttı. Aynı şekilde kişisel bakım, iç giyim, kozmetik, kitap, akaryakıt ve indirim marketleri de büyüme gösteren kategoriler oldu. Ev gereçleri, yapı malzemeleri ve elektronik eşyada ise sınırlı bir büyüme gözlendi.

YEMEK TARİFİNE İLGİ ARTTI

Koronavirüsle birlikte tarif sitelerinin trafikleri 3-4 kat arttı. Evde yemek yapma trendine paralel olarak dayanıklı tüketim ürünlerindeki talebin küçük ev aletlerine (su ısıtıcı, mikser, mini-fırın vb) kaydığı gözlemlendi, makarna, maya, kabartma tozu gibi ürünlerin talebi hızlı artış gösterdi. Bu ürünlerdeki doygunluğa yaklaşıldığını ve trendin yavaşlaması öngörülüyor.

EN ÇOK ONLARI VURDU

Salgın birçok sektörü ise olumsuz etkiledi. Rapora göre olumsuz etkilenen sektör ve iş alanları ise şöyle oldu:

∂ Spor medyası, mücevher, bahis, ulaşım kanalları, kültür sanat faaliyetleri, otel ve konaklama salgının negatif etkisini en fazla hisseden kategorilerin başında yer alıyor.

∂ Kamu ve özel hastane randevuları azaldı.

∂ Ev temizliği, oto kiralama, nakliye ve tamirat gibi hizmetler veren platformların etkileşimleri sert bir düşüş gösterdi.

∂ Ev, iş yeri, arsa kiralama ve satış yapılan sitelerde mart ayı başıyla başlayan negatif trend, ayın ikinci yarısında hızlanarak devam etti.

∂ Otomobil satış sitelerinin de etkileşimleri aynı haftalarda emlak kategorisinden daha fazla oranda azaldı.

∂ Hava yolu kategorisinde mart ayında başlayan negatif eğri, seyahat kısıtlamalarıyla beraber giderek artış gösteriyor.

∂ Uluslararası pazar yerlerinin yurt dışı sitelerinden yapılan ithalat talebi martın son haftalarında sert bir şekilde düştü.

∂ Ticari hayatın yavaşlaması sigorta, vergi sistemleri ve ihale portallarının etkileşimlerini yüzde 30-40 azalttı.