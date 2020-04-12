Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının ons fiyatı seneye 1,517 dolardan başlamıştı. Koronavirüs endişelerinin artması ile 9 Mart’ta 1,680 dolara yükselmişti. 19 Mart’ta yeniden 1,471 dolara kadar geriledi. Geçen harta tekrar 1,680 seviyesine kadar çıktı. Doların ateşinin de eş zamanlı yükselmesiyle birlikte gram altında yeni rekorlar görüldü. Yıla 291 TL’den başlayan gram altın, geçtiğimiz günlerde 365 TL ile rekor kırmıştı. Çeyrek altın da 595 TL’yi gördü. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, “Altın fiyatlarında öyle anlaşılıyor ki bir süre daha iniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız. Yeni rekorlar sürpriz olmayacağı gibi, kâr realizasyonu da gelebilir. Vaka sayısında azalma ve piyasada hissedilecek iyimserlikle, ons fiyatlarında 1,400 dolar rakamlarını bile yeniden görebiliriz. Bu nedenle yatırımcılarımıza her zaman, kısa vadeli al-sat açısından değil, orta ve uzun vadeyi planlayarak altında alım yapmalarını öneriyoruz. Altının muhtemel geri çekilişlerini alım fırsatı olarak değerlendirebilirler” dedi.